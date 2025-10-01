9·î30Æü¡¢¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G3¡¦Çò»³Âç¾ÞÅµ¡Ê¥À2100m¡Ë¤Ï¡¢´Ý»³¸µµ¤µ³¾è¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¤¬·Ú²÷¤ÊÆ¨¤²µÓ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï9·î20Æü¤ÎÃæ»³¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç2Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ãæ9Æü¤Ç¤Î¶âÂô»²Àï¤À¤Ã¤¿¡£1Ãå¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¿¹½¨¹ÔÄ´¶µ»Õ¡Ö¸å¤í¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÇÕ°ìÇÕ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â®¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ë¤È¸å¤í¤âÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤­¤Æ¤â¤³¤ÎÇÏ¾ì¤À¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£