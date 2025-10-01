自民党総裁選挙の投開票まであと3日。各候補は9月30日、党員票の獲得に向けて追い込みを図る一方、国会議員への働きかけを続けました。総裁選の党員投票の締め切りは10月3日ですが、自民党は、郵便ハガキによる投票は1日午前中までに投函（とうかん）するよう強く呼び掛けています。小林鷹之元経済安保相は9月30日、党員票の獲得に向け東京・有楽町駅前で街頭に立ち、政策を訴えました。茂木敏充前幹事長は議員会館をまわり、国会