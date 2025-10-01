9月30日、金沢競馬場で行われた交流G3・白山大賞典（ダ2100m）は、丸山元気騎乗のジャスパーロブストが軽快な逃げ脚を飛ばして重賞初制覇を飾った。同馬は9月20日の中山オープンクラスで2着のあと、中9日での金沢参戦だった。白山大賞典、勝利ジョッキーコメント1着ジャスパーロブスト丸山元気騎手「最後はちょっと脚が上がってしまったんですけど、最後まで一生懸命走ってくれましたし、精神面がちょっとギリギリかなというの