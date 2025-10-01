突然ですが、「バス」が何の略か知っていますか？知ってたらすごい…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「オムニバス」でした！英語の omnibus（「すべての人のための」という意味）から来ています。19世紀ヨーロッパで登場した乗り合い馬車に使われた言葉が短縮され、busとなり、日本語でも「バス」として定着しました。意外な略語でしたね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かります