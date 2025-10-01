レイズは３０日（日本時間１０月１日）、パトリック・ザルプスキー氏率いるオーナーグループの球団の買収劇が正式に終了した、と発表した。買収額は約１７億ドル（約２５００億円）。現オーナーのステュー・スターンバーグ氏が２００４年の買収劇は約２億ドルだったもので、単純計算で２１年間で８・５倍となった。今回の買収劇は米大リーグのオーナー会議で承認されている。１９９８年誕生したレイズは、ビンス・ナイモリ氏