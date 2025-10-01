BYDがモビショー出展概要を発表BYDジャパン・グループは、東京ビッグサイトで10月31日から11月9日の期間で開催される『ジャパンモビリティショー2025』への出展概要を発表した。【画像】モビショーのBYDブースで展示される現行モデルとBYDの日本未導入モデル全106枚今回の出展では、設立3周年を迎えた商用車部門の『BYDオート・ジャパン』と、10年目となる商用車部門の『BYDジャパン』のそれぞれのブースにて、ワールドプレミア