◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2中日（30日、東京ドーム）7回、2アウト2塁の場面で、巨人のマウンドにあがったのは田中瑛斗投手。登場曲はビーグルクルーの「My HERO」でした。これは今季限りで現役を引退する中日・中田翔選手の登場曲です。「寮生だったんで、私生活ともに一緒にいる時間が長かったんです」と明かした田中投手。巨人に移籍する前の中田選手は、ファームで過ごすことがあり、寮に住んでいたそう。田中投手も寮生だ