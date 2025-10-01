アメリカのトランプ大統領は先月30日、「おそらく政府機関の閉鎖になるだろう」との見通しを示しました。日本時間の1日午後に政府機関の一部が閉鎖する懸念が高まっています。トランプ大統領「おそらく政府機関の閉鎖になるだろう。（民主党は）不法移民に信じられないような充実した医療保険を提供しようとしているからだ」トランプ大統領はまた、政府機関の閉鎖を機に、「民主党にとって取り返しのつかないことを行うことができ