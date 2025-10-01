山寺宏一、林原めぐみら人気声優が集結する「２０周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ２０２５」の愛知、宮城、大阪公演の出演者が３０日、発表され、宮城公演に同県出身の山寺と土井美加が出演すること、同公演で井上喜久子と井上ほの花の親子が初共演すること、愛知公演に同県出身の鬼頭明里が出演することなどが分かった。同公演は９１歳、声優生活６１年超の羽佐間道夫が「声優の力で無声映画を蘇らせたい」という情熱で立