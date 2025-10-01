「クラブはしっかりフィッティングを受けて選ぶのに、ボールは“なんとなく”」。そんな人ほど、知らず知らずのうちにスコアを取りこぼしているかもしれない。じつはボール選びこそ、すぐにできるスコア改善の“1丁目1番地”なのだ！今回はアマチュア3名（平均スコア80～100台）が「世界No.1 ボールメーカー」であるタイトリストのボールフィッティングを体験。座学と実測を通じ、ス