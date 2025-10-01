シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）が、１０月９日スタートのフジテレビ系ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜、後１０・００）で主題歌を担当することが分かった。１１月１８日に発売される４０枚目オリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」の収録曲「天までとどけ」が起用された。松任谷がフジテレビドラマの主題歌を手がけるのは、実に９年ぶり。「天までとどけ」は同ドラマのために書き