ニューストップ > 国内ニュース > 「誰でもいいから殺そうと」76歳女性刺され死亡、40歳男が現行犯逮捕… 殺人事件 東京都 時事ニュース FNNプライムオンライン 「誰でもいいから殺そうと」76歳女性刺され死亡、40歳男が現行犯逮捕 東京 2025年10月1日 6時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都町田市で9月30日、76歳女性への殺人未遂容疑で40歳男が逮捕された 女性は病院に搬送されたが、死亡が確認された 男は「誰でもいいから殺そうと思った」などと供述しているという 記事を読む