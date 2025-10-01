悩める大砲に復調の兆しだ。ソフトバンクが2点を追う四回2死、山川が日本ハム山崎の139キロ直球をフルスイングした。打球はバックスクリーン左へ。9月9日の日本ハム戦以来3週間ぶりの22号ソロを「打てると思っていた。いい感覚の中で自分の打撃ができた」と自画自賛した。山川らしい当たりが戻ってきた。二塁打を含む2安打を放った27日の西武戦から右脚に極端に体重を残す意識で臨んだことが奏功した。8月15、16日のロッテ戦以