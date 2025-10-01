ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂçÊ¬¸©Áí»ÙÉô¤Ï9·î29Æü¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¿·ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂçºå1¶èÁª½Ð¤Î½°±¡µÄ°÷¡¢°æ¾å±Ñ¹§»á¡Ê53¡Ë¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2Ç¯¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ë°æ¾å»á¤Ï¸©Ä£¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¡Ê´ØÀ¾°Ê³°¤Ç¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ï¡Ë±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡£ÁÊ¤¨¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÁªµó¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸©Æâ3¾®Áªµó¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊýµÄ²ñÁªµó¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¸©Æâ¤Î°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¸½ºß¡¢¸©µÄ¤ÇÂç