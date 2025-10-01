大分県日田市の周辺部に位置する地域のまちづくり団体が集まり、活動の悩みを情報交換する会合が同市大鶴本町の大鶴公民館で開かれた。大鶴、東有田、小野、夜明、五和の各公民館を拠点にしている8団体の計24人が参加。「組織を維持していくために必要なことは？」のテーマで意見を交わした。各団体は、都市住民との交流や、障害のある人やお年寄りを対象にしたボランティア、ウオーキング大会などのイベント開催といった取り