·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¤Ï30Æü¡¢»ÔÆâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñÀªÄ´ºº°÷¤ÎÃËÀ­¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÀ¤ÂÓ°ìÍ÷1Ëç¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÍ÷¤Ë¤Ï12À¤ÂÓ¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç»áÌ¾¤È½»½ê¡¢À¤ÂÓ°÷¿ô¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç°­ÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï9·î22Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤éÅÌÊâ¤ÇË¬ÌäÄ´ºº¤·¡¢Æ±7»þ¤´¤í¤ËÄ´ºº½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¤ÂÓ°ìÍ÷¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Æ»Ï©±è¤¤¤äË¬Ìä¤·¤¿²È¤ÎÉßÃÏ¤âÁÜ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Íâ23ÆüÃë¤¹¤®¤Ë»Ô¤ËÊó¹ð¸å¡¢¹Ó