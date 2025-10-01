熊本県玉名市は30日、8月の記録的大雨で被災した農家と商工業者に対する支援事業費と、道路や農地などの復旧費を盛り込んだ計7億8099万円の本年度一般会計補正予算案を市議会に提案し、同日の定例会最終本会議で可決された。農家支援の関連は、被災した農業用機械・施設の修繕や新たな取得にかかる経費の最大7割補助▽営農再開に必要な種苗購入費の半額補助−などに7155万円を充てた。商工業者向けの支援は、災害廃棄物の収