佐賀県多久市議会の定例会が30日開会し、6401万円を増額する本年度一般会計予算案など22議案を上程した。このうち、市教育委員会委員の選任案など4件を同意した。補正予算案には、医療機関や福祉施設などを支援する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業に1367万円、JR多久駅周辺の中心市街地以外の地域で、空き店舗に新規出店する際の店舗改装費補助に100万円などを計上した。会期は10月23日まで。一般質問は8、9日。