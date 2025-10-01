佐賀県武雄市の小松政市長は30日、定例記者会見を開き、職員を対象に行ったハラスメント調査で、議員から何らかのハラスメントを「受けた、または見聞きした」という報告が37件あったと明らかにした。29日には、吉川里己議長に再発防止に取り組むことを文書で申し入れた。再発した場合は議員名の公表も検討している。小松市長によると、市民や他の職員がいる中で強い口調で叱責（しっせき）された▽業務について威圧的な口調で