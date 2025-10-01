「日本の棚田百選」の一つ、佐賀県小城市小城町の江里山地区で赤い彼岸花が咲き、黄金色に実った稲穂との鮮やかなコントラストが見物客を魅了している。市農林水産課によると満開を迎えており、今週末ごろまで楽しめるという。同地区は天山山系南側の標高250メートルに位置し、約600枚の棚田が広がる。好天に恵まれた9月28日には、家族連れらが多く訪れ、カメラのレンズを秋の田園風景に向けていた。（才木希）