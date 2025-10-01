福岡県飯塚市のボランティア団体「葵の輪ゆかいな仲間たち」は5日、市穂波福祉総合センター（同市枝国）でチャリティーバザーとショーを開く。入場無料。イベントは2021年から毎年開催。収益金は市の社会福祉事業に全額寄付する。ショー開始は午前10時。団体メンバーや小学生など約20組が踊りや歌を披露する。午後0時45分ごろからバザーがあり、市民から提供してもらった日用品や食材、雑貨を格安で販売する。なくなり次第終