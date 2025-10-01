佐賀県鳥栖市議会は1日から、大規模災害、介護、育児などで議員が議会に直接出向くことが難しい場合、本会議に先立って議案を審議する委員会にオンライン出席できる議会運営を始める。遠方にいる参考人のオンライン出席も認める。総務省は地方自治法に基づき、本会議のオンライン出席はできないが、委員会は差し支えないとの判断を示している。コロナ禍を経て、オンライン活用が進む中、鳥栖市議会も数年前から導入を検討。防