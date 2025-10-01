長崎市諏訪町による奉納「龍踊（じゃおどり）」には、ソロ歌手としてデビュー経験のあるメンバーがいる。同町の中通り商店街にある果実店の一人息子、近金（ちかがね）幸太郎さん（30）。龍の頭部を担当する5人のうちの1人だ。高校時代に福岡市で開かれたカラオケコンテストで準優勝し、スカウトされて歌手活動を始めた。高校3年生で楽曲デビューを果たし、卒業と同時に上京。飲食店でアルバイトをしながら、歌う毎日だった。