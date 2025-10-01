米大リーグ、ワイルドカードシリーズ第1戦のレッズ戦で、1回に先頭打者本塁打を放つドジャースの大谷翔平＝9月30日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは9月30日、プレーオフ（PO）が開幕して3回戦制のワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦が行われ、ナ・リーグでドジャースの大谷はロサンゼルスでのレッズ戦に「1番・指名打者」で出場し、一回に先頭打者本塁打、六回に2ランを放った。ポストシーズンでの1試合