ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2021年6月（共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は9月30日、ロシアが占拠する南部ザポリージャ原発について、外部電源の喪失が1週間続いており「かつてない緊急事態で、状況は危機的だ」と述べた。一時的に原子炉の冷却に使用している非常用ディーゼル発電機の一部も停止したと表明。ロシアが復旧作業を妨害していると非難した。原子炉6基は冷温停止状態で、冷却には電力が