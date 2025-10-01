住民負担を求める新潟市と住民の間で意見の相違が際立っている街区ごとの液状化対策。中原市長は9月30日、世帯収入などに応じた負担軽減策について新たな方針を示しました。 能登半島地震で液状化被害を受けた西区と江南区の一部のエリアで新潟市が実施する方針の街区ごとの液状化対策。市は住民に対し、1坪あたり5250円の維持管理費の支払いと地権者全員の合意を求めていますが…【西区の住民】「できればこれをゼロにしていただ