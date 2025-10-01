1995年に韓国ソウルで発生した「三豊（さんぷん）百貨店崩壊事故」は、建物の崩落事故としては世界的にも類を見ない大惨事でした。事故の背景には、設計や施工の不正、そして安全を軽視した判断がありました。（アーカイブマネジメント部 疋田 智）【写真を見る】韓国のテレビ各局は現場に特設スタジオを作り、事故内容をレポートデパート崩落で500人以上の犠牲者が1995年6月29日、韓国ソウル特別市瑞草区にあった三豊百貨店A棟が