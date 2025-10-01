西武のドラフト２位・渡部聖弥外野手（２３）が、残り４試合となった激動のルーキーイヤーをかみ締めている。ここまでチームの主軸として１０５試合に出場し１０４安打、打率２割５分６厘、１１本塁打、３９打点をマークし、パ・リーグ新人王候補の一角に名を連ねる。２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）では区切りの１００安打に到達し「１００安打は行きたいと思っていた。源田さんが１年目に１５０安打（１５５安打）を打た