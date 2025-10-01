経済同友会の代表幹事を辞任した新浪剛史氏（６６）が３０日、都内で会見を開いた。そこで見せたのはカリスマ経営者としてのファイティングポーズだった。新浪氏をめぐっては福岡県警が、新浪氏が大麻由来の成分が含まれたサプリメントを米国から輸入した疑いがあるとして、自宅を家宅捜査。製品は見つからず、尿検査も陰性だったが、新浪氏は「一身上の理由」とする辞任届を提出し、サントリーホールディングスの会長を辞任。