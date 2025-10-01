米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.615（-0.006） 米10年債4.154（+0.016） 米30年債4.736（+0.032） 期待インフレ率2.369（+0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日発表の指標はまちまちな内容だった中、序盤は利回りは下げて始まったものの、終盤に上昇に転じている。 本日は米政府閉鎖リスクをにらみながらの展開。一部