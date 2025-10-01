ドル円、１４７円台まで下落米政府機関閉鎖への懸念でドル圧迫リスク回避の円高も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場は９月期末の取引の中、ドル安が続き、ドル円は１４７円台まで下げ幅を広げた。期末の調整もさることながら、前日同様に米政府機関閉鎖への懸念がドルを圧迫していた模様。リスク回避の円高の動きも加わっていた。 本日は米政府の会計年度末だが、米下院ではつなぎ予算案が可決されているものの、