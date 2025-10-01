巨人の山崎伊織投手（２６）がレギュラーシーズン最終戦となる１日の中日戦（東京Ｄ）で先発する。ＣＳ第１ステージを見据えて短いイニングでの調整登板とみられる。３年連続シーズン最終戦での先発を任された右腕は「ＣＳへ向けていい流れでいけるように、短いイニングですけど、しっかりと自分の中では調整をしていきたい」と語気を強めた。今季は先発陣では最多の２４登板で自己最多１１勝（貯金７）。投球回（１５４回１／