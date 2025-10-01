◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日午前１０時８分開始予定）、ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。いよいよ球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇へ向けた戦いが、スタ