政界引退後は“主夫”に49歳の誕生日を翌日に控えた9月19日、立憲民主党の寺田学衆院議員が次の衆議院選挙に出馬せず、政界から引退することを表明した。筆者は寺田氏と15年来の付き合いだが、突然の発表には驚かされた。そこで急きょ、本人に話を伺った。【写真を見る】寺田学衆院議員が「主夫として支える」と宣言した妻・静さん「ここ数年、絶えず考えていました。6年前に妻（寺田静氏）が無所属で参議院議員に当選し、夫婦で