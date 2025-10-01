◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日(30日、東京ドーム)巨人は田中将大投手が6回2失点で日米通算200勝をマーク。阿部慎之助監督は「時間かかりましたけれど、頑張ってくれました」とねぎらいました。打線が初回に3点を奪うと、3回に細川成也選手に2ランを浴びて1点差となりますが、4回以降は得点を与えず、6回85球で降板。指揮官も「こっちもドキドキしていましたけれど、最近数試合は試合をつくれていたので、信じてみていました」