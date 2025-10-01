「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）鮮やかな逃げ切り勝利で、深夜の競馬ファンを沸き立たせた一頭がいる。皐月賞８着のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）が、初の海外遠征となったギヨームドルナノ賞・Ｇ２（８月１６日・仏ドーヴィル）で重賞初勝利を飾った。夢の凱旋門賞へ大きな弾みをつけた今の心境を、鈴木剛史オーナー（４６）が余すことなく語った。◇◇幼少期からラジオ中継やゲームで