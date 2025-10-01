「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（３０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉９月２８日の阪神新馬戦を３馬身半差で制したジュウリョクピエロ（牝、寺島）は放牧へ。ＪＢＣ２歳優駿（１１月３日・門別、ダート１８００メートル）と、もちの木賞（１１月２日・京都、ダート１８００メートル）の両にらみで調整する。「調教通り、いい勝ち方をしてくれた