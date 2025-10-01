「京都大賞典・Ｇ２」（１０月５日、京都）サブマリーナが三度目の正直で重賞初制覇を狙う。今年３月の難波Ｓを制してオープン入りし、近２走は重賞を転戦。新潟大賞典は後方外から上がり最速の脚で２着に食い込むと、前走のチャレンジＣは開幕２週目で前残りの馬場。鋭い差し脚が身上の馬だけに４着が精一杯だったものの、確かな成長も示した。久保智助手は「１角で接触があって頭が上がった。あそこでハミをかむかなと思っ