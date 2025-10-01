ロックバンドONE OK ROCKのベーシストRyota（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新。離婚を発表した。枯れ葉が敷き詰まった写真をアップし「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました」と報告。「これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます。一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と