9月19日からスマートフォンでのマイナ保険証が開始しており、一部医療機関や薬局での利用が可能になっている。紙やプラスチック製の健康保険証が実質的に廃止となる今年12月以降、マイナンバーカードや同機能を搭載したスマートフォンを医療機関で活用するケースの増加が見込まれるが、実際に受付がどう変わるのかをみていく。 （関連：【写真】2025年9月19日からスマートフォンに対応した