アニサキス症について解説します（写真：Dale／PIXTA）【図で見る】アニサキス症の事件数・患者数今年もサンマの季節がやってきました。市場には銀色に輝くサンマが並び、例年より安価で手に入ります。塩焼きにして大根おろしやすだちと一緒に味わうサンマは、まさに日本の秋の味覚の象徴です。さて、これから旬を迎えるカツオやサバとともに、私たちの食卓を彩る魚介類ですが、近年、これらの魚に潜む小さな脅威が注目を集めてい