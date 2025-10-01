【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務め、10月8日から日本テレビ系でスタートする新水曜ドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』。 このたび、ドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役を加藤千尋と高塚大夢（INI / 「高」は、はしごだかが正式表記）が演じていることが明らかとなった。 ■話題のYouTubeチャンネルは『ESCAPE』劇中用アカウントだった 本作は、完