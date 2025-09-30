ダイハツ工業株式会社は、軽オープンスポーツカー「コペン」の現行モデルの生産を2026年8月末で終了すると発表した。 2002年の初代モデル登場以来、多くのファンに親しまれてきた同シリーズは、爽快な走行性能と個性あるデザインで支持を集めてきた。生産終了にあたり、ファンへの感謝と絆を未来へとつなぐべく、2026年4月以降、全国各地でスペシャルイベントを開催する予定である。興味のある方は今後の