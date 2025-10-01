忙しいビジネスパーソンの中には、平日の疲れを癒すために土日はずっと寝ているという人は少なくない。しかし、「ただ寝るだけ」では体力はたったの50％しか回復していないのだという。休養学の専門家が、休んでも疲れが取れない本当の理由を解説する。※本稿は、片野秀樹『寝てもとれない疲れが消える マンガでわかる休養学 最高のパフォーマンスを生む休み方』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。日本人は意外と「休ん