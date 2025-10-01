【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松任谷由実の新曲「天までとどけ」が、10月9日からスタートするフジテレビ系木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』の主題歌に決定した。 ■主題歌付き本予告映像公開 『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和の最新作で、完全オリジナル脚本となる本作は、ふたりの子を持つ小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たち