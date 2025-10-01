フランス・パリに住み始めて一年になるライターの冨田ユウリさん。低脂質で太りにくく、「健康的で罪悪感がない」とパリで大流行している意外な「日本の食べ物」とは？（ライター冨田ユウリ）パリっ子たちがこぞって食べる意外な「日本の食べ物」とは？フランス人が気軽に食べる定番といえば、クロワッサン、バゲット……。フランス人が愛するパンを片手に、街を散歩する――そんな“ザ・パリ”な光景は、もう一昔前のことだと