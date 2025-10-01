現地９月30日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、遠藤航が所属する優勝候補のリバプールがトルコ王者のガラタサライとアウェーで対戦した。週末のプレミアリーグで、クリスタル・パレスに敗れて今季初黒星を喫したリバプールは開始２分、裏抜けを許して大ピンチを招くも、GKアリソンが好セーブで防ぐ。しかし13分、右SBに入ったソボスライの手がバルシュ・ユルマズに当たってしまい、PKを献上。