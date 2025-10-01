【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの新曲「Stay Strong」が、メンバーのJUNONが出演する12月5日公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の主題歌に決定した。 ■JUNONは作詞にも参加 『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』は、にいさとるの人気マンガを映画化したアクションエンタテインメント。舞台化、ゲーム化もされている SKY-HIとYaffleが共同プロデュӦ