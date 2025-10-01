現地９月30日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節で、堂安律を擁するフランクフルトがアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。初戦のガラタサライ戦に５−１で快勝して白星スタートを切ったフランクフルトは、堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したなか、開始４分にいきなり先制を許す。ジュリアーノ・シメオネのクロスから最後はラスパドーリに流し込まれた。その後も押し込まれる時間が続