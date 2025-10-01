1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万4890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては42.63円安。出来高は1万237枚だった。 TOPIX先物期近は3111.5ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIX現物終値比26.1ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44890 -40 10237 日経225